Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с туберкулезом на московском предприятии

Роспотребнадзор: Риски из-за туберкулеза у работника завода в Москве отсутствуют

Риски для населения из-за ситуации с туберкулезом на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе в Москве отсутствуют. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по столице.

Отмечается, что ведомство начало эпидемиологическое расследование. На данный момент организован комплекс мероприятий, в рамках которых прошло дополнительное обследование работников.

«На Черкизовском мясоперерабатывающем заводе все работы осуществляются в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Технология изготовления пищевой продукции полностью исключает возможность инфицирования готовой пищевой продукции», — говорится в сообщении.

О заболевании на мясоперерабатывающем заводе со ссылкой на работников компании сообщал Telegram-канал Mash. Издание заявляло, что туберкулез был выявлен не в закрытой, а в открытой форме, после чего на предприятии якобы заподозрили «вспышку» заболевания.