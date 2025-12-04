Реклама

12:29, 4 декабря 2025Россия

Объявлено о возможной вспышке туберкулеза на одном из главных пищевых предприятий России

Mash: На Черкизовском мясокомбинате могла произойти вспышка туберкулеза
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

На Черкизовском мясокомбинате в Москве могла произойти вспышка туберкулеза. О возможном распространении заболевания со ссылкой на сотрудников одного из главных пищевых предприятий России объявили авторы издания Mash в Telegram.

Сообщается, что у одного из работников была выявлена открытая форма этого заболевания, а еще у нескольких сотрудников предприятия пробы Манту показали положительный результат. Рабочих мясокомбината обязали сдать анализы. По некоторым версиям, распространение инфекции могло произойти из-за трудоустроенных на предприятии иностранцев.

Официальных сообщений о вспышке заболевания не поступало.

Ранее сообщалось о возможном о превышении уровня заболеваемости ВИЧ более чем в 30 регионах России.

