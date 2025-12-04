Россиянам дали совет по закупке продуктов к новогоднему столу

Эксперт Койтов: Продукты к Новому году лучше закупить за две недели до праздника

Россиянам лучше хотя бы за одну-две недели до Нового года закупить необходимые продукты для праздничного стола. Дожидаться новогоднего ажиотажа не стоит, посоветовал в разговоре с НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Такой подход поможет избежать дополнительных расходов, так как ближе к праздникам цены, как правило, вырастают, добавил спикер. Также Койтов рекомендовал избегать покупок в пиковые часы — например, в вечернее время после работы. В противном случае появляется риск нарваться на фальсификат и просрочку, отметил он.

Список нужных продуктов лучше составить до того, как вы отправитесь в магазин, полагает председатель Союза потребителей России. Это поможет не попасть под воздействие многочисленных маркетинговых акций.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин перечислил конкретные продукты, которые россияне могут заранее закупить перед Новым годом. В их числе он назвал сыр и масло, консервы, сахар и шоколад. Растут в это время также цены на красную икру, алкоголь и морепродукты — ими тоже будет разумно обзавестись впрок, подытожил Морковкин.

