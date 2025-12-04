Россиянка получила срок за снабжение украинских военных документами

В ЛНР женщина получила 16 лет колонии за госизмену

В Луганской народной республике (ЛНР) женщина получила 16 лет колонии за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Россиянка признана виновной по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, 51-летняя Юлия Мосяж по заданию украинской разведки предоставила военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) средства связи и поддельные документы для передвижения по территории России.

При попытке пересечения российской границы они были задержаны.

Суд приговорил ее к 16 годам колонии и на один год после окончания срока заключения назначил ограничение свободы.

