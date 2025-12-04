Российские следователи озвучили основные версии падения вертолета под Уфой

Следователи назвали причины падения вертолета под Уфой

Следствие рассматривает две основные версии жесткой посадки вертолета марки Eurocopter AS-350 (RA-04057) под Уфой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России МСУТ СКР.

По данным следствия, среди предварительных причин ЧП рассматриваются: техническая неисправность и ошибка пилотирования.

4 декабря частный вертолет Eurocopter AS-350 рухнул и разбился в Башкирии в районе деревни Атаевка. Борт принадлежит группе компаний «СтройТЭК» и взлетал с площадки на территории частного домовладения в поселке Камышлинского мелькомбината.

В результате инцидента пострадал пилот Нияз Фаритов.