Россия
16:13, 4 декабря 2025Россия

Стало известно состояние пострадавшего при падении вертолета в российском городе

Пострадавший при падении вертолета в Уфе получил переломы ребер
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Приволжская транспортная прокуратура»

Пилот Нияз Фаритов, пострадавший при падении вертолета в Уфе, получил травмы. Подробности о его состоянии сообщил Telegram-канал «112».

Мужчину доставили в республиканскую больницу. Медики диагностировали у пилота переломы ребер и черепно-мозговую травму.

О том, что в Башкирии разбился частный вертолет Eurocopter AS-350, сообщал Следственный комитет России. Борт принадлежит группе компаний «СтройТЭК» и взлетал с площадки на территории частного домовладения в поселке Камышлинского мелькомбината.

По предварительным данным, воздушное судно могло упасть из-за нарушения алгоритма при запуске двигателя.

