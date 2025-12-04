Российские туристы занялись сексом на пляже Таиланда и попали под арест

Полиция Таиланда задержала российских туристов из-за секса на пляже

Отдыхающие в Таиланде российские туристы занялись сексом на пляже и попали под арест. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 34-летняя россиянка и 40-летний россиянин отдыхали в ночном клубе, а затем отправились на побережье. Во время полового акта путешественников заметил местный житель, который снял происходящее на видео и пожаловался на это полиции.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место инцидента и задержали возлюбленных. Мужчину и женщину доставили в местный участок. В итоге паре сделали выговор, затем их отпустили.

Ранее туристы станцевали треш-стриптиз на улице Таиланда и были арестованы. Их выходка попала на видео, которое распространилось на страницах в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).