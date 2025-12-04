Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:08, 4 декабря 2025Путешествия

Российские туристы занялись сексом на пляже Таиланда и попали под арест

Полиция Таиланда задержала российских туристов из-за секса на пляже
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Отдыхающие в Таиланде российские туристы занялись сексом на пляже и попали под арест. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 34-летняя россиянка и 40-летний россиянин отдыхали в ночном клубе, а затем отправились на побережье. Во время полового акта путешественников заметил местный житель, который снял происходящее на видео и пожаловался на это полиции.

Материалы по теме:
Расхотелось Почему молодежь перестает заниматься сексом
РасхотелосьПочему молодежь перестает заниматься сексом
28 января 2018
Сообразили на троих Лучшие свинг-курорты со всего мира
Сообразили на троихЛучшие свинг-курорты со всего мира
3 февраля 2017

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место инцидента и задержали возлюбленных. Мужчину и женщину доставили в местный участок. В итоге паре сделали выговор, затем их отпустили.

Ранее туристы станцевали треш-стриптиз на улице Таиланда и были арестованы. Их выходка попала на видео, которое распространилось на страницах в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон в Китае поднял вопрос об Украине. Почему его обвинили в трусости и малодушии?

    Верховный суд привлек к делу Долиной дочь и внучку певицы

    Путин порассуждал о поиске виноватых в распаде СССР

    «Галатасарай» потребовал возбудить уголовное дело против взявшего себя за гениталии игрока

    Российские туристы занялись сексом на пляже Таиланда и попали под арест

    Парень написал звездам «Кривого зеркала» и столкнулся с неожиданной реакцией

    Умер проводивший деноминацию рубля экс-глава Центробанка

    Путина рассмешил вопрос про Крым

    Жена разоблачила обманувшего ее мужа благодаря стихийному бедствию

    Путин высказался о восстановлении СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok