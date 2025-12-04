Российский штурмовик рассказал о «правиле 60 секунд»

Штурмовик Погрен заявил о важности правила 60 секунд

Командир группы штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» 255-го гвардейского мотострелкового Волгоградско-Корсуньского Краснознаменного полка имени М. С. Шумилова с позывным Погрен рассказал о важности «правила 60 секунд». Его слова приводит «Красная Звезда».

«В начале боя надо всегда следовать правилу 60 секунд, чтобы войти в нужный ритм и чувствовать себя уверенно, когда кажется, что арта работает только по тебе, пулеметы со всех углов стрекочут именно в твою сторону, а в небе только по твою душу визжат десятки дронов», — заявил он.

Сперва необходимо внимательно оглядеться вокруг и изучить небо на предмет наличия FPV-дронов. Затем — уточнить, где находятся другие штурмовики группы. И после этого нужно доложить командиру о готовности к выполнению задачи. После выполнения этих действий приходит способность мыслить быстро и вариативно, пояснил российский боец.

