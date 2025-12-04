Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:57, 4 декабря 2025Россия

Российский штурмовик рассказал о «правиле 60 секунд»

Штурмовик Погрен заявил о важности правила 60 секунд
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Командир группы штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» 255-го гвардейского мотострелкового Волгоградско-Корсуньского Краснознаменного полка имени М. С. Шумилова с позывным Погрен рассказал о важности «правила 60 секунд». Его слова приводит «Красная Звезда».

«В начале боя надо всегда следовать правилу 60 секунд, чтобы войти в нужный ритм и чувствовать себя уверенно, когда кажется, что арта работает только по тебе, пулеметы со всех углов стрекочут именно в твою сторону, а в небе только по твою душу визжат десятки дронов», — заявил он.

Сперва необходимо внимательно оглядеться вокруг и изучить небо на предмет наличия FPV-дронов. Затем — уточнить, где находятся другие штурмовики группы. И после этого нужно доложить командиру о готовности к выполнению задачи. После выполнения этих действий приходит способность мыслить быстро и вариативно, пояснил российский боец.

Ранее российский боец с позывным Маэстро трижды чудом выжил после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вернулся в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    Аналитик раскрыл подробности будущих переговоров США и Украины

    Тарпищев отреагировал на решение восьмой ракетки России сменить спортивное гражданство

    Адвокат объяснил истребование Верховным судом материалов по делу Долиной

    Россия отвергла обвинения в причастности к инциденту в Солсбери

    Зеленский анонсировал решение по новому главе офиса президента Украины

    Путин сравнил индийских журналистов со шпионами

    Бывший советник Пентагона дал совет Украине насчет мирной сделки

    В России оценили возможность возвращения в G8

    В США сделали заявление после встречи Путина и Уиткоффа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok