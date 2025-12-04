Сексологи подсказали способы оценить свой уровень мастерства в постели

Сексологи Аннабель Найт и Джемма Найс подсказали список вопросов, отвечая на которые, можно оценить уровень своего мастерства в постели. Их слова приводит издание Metro.

По словам Найт, для начала человеку нужно вспомнить, спрашивает ли он партнера о его ощущениях до, во время и после секса. Если привычки так делать нет, то это очень плохой знак, убеждена сексолог. Также, по ее мнению, о низком уровне мастерства в постели может свидетельствовать то, что партнер никогда не инициирует близость или, наоборот, всегда выступает инициатором.

«Вы слишком сильно стараетесь в постели? Притормозите, сосредоточьтесь на своих ощущениях, спросите партнера, что ей или ему нравится», — дала совет Найт.

Найс добавила, что также проблемы в постели выдают такие факторы как отсутствие прелюдии, разговоров после секса, а также занятия любовью по одному и тому же сценарию. Кроме того, мужчин она призвала задуматься, дожидаются ли они оргазма партнерши, прежде чем эякулировать.

«Ранняя эякуляция не делает вас автоматически плохим любовникам, но надо учитывать, что женщинам требуется больше времени, чтобы достичь удовольствия. Примерно 20-30 минут, тогда как мужчинам достаточно пяти-семи минут», — уточнила она. Сексолог отметила, что поэтому важно уделять время ласкам до секса и после него.

Ранее сексолог Витор Мелло развеял популярный миф о женском оргазме. По его словам, для женского удовольствия гораздо большее значение имеет обхват пениса, а не его длина.