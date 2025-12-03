Зацикленным на длине пениса мужчинам развеяли миф о женском оргазме

Сексолог Витор Мелло заявил, что мужчины часто зацикливаются исключительно на длине пениса, хотя этот фактор не является решающим в вопросах, касающихся женского оргазма. В беседе с изданием Metropoles он оценил важность этого параметра.

По словам Мелло, обхват пениса имеет гораздо большее значение для женского удовольствия. Чем больше этот параметр, тем сильнее происходит трение и стимуляция чувствительных внутренних областей, пояснил он.

Одновременно с этим специалист подчеркнул, что решающую роль в сексе все же играют техника, химия, а также умение читать свое и чужое тело, а не размер полового органа. По мнению Мелло, в большинстве своем мужчины беспокоятся именно из-за длины пениса, поскольку они руководствуются нереалистичными сравнениями и завышенными ожиданиями.

