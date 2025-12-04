Реклама

Экономика
20:44, 4 декабря 2025Экономика

«Схема Долиной» распространилась на собственников-алкоголиков

На Урале семью лишили квартиры, купленной у собственника в запое
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На Урале собственник смог вернуть себе проданную квартиру, заявив, что совершил сделку в запое. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Супруги Альберт и Алена купили квартиру у риелтора Михаила в 2023 году, предварительно проверив все необходимые документы. Они отремонтировали жилье и начали сдавать его в аренду, однако затем собственник передумал. Мужчина заявил, что употребляет алкоголь с 19 лет и на момент заключения договора находился в запое. По его словам, он продал квартиру под влиянием собутыльника и теперь не помнит.

Медицинская экспертиза подтвердила, что Михаил страдает от алкоголизма. Суд встал на сторону бывшего собственника и вернул ему квартиру.

Ранее жительнице Санкт-Петербурга, продавшей квартиру, не вернули жилье после заявления о давлении со стороны мошенников.

