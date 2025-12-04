Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:31, 4 декабря 2025Мир

Си Цзиньпин выступил с заявлением по Украине

Си Цзиньпин: Китай выступает против попыток очернить Пекин в контексте Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Китай выступает против попыток очернить Пекин в контексте конфликта на Украине и продолжит вносить конструктивный вклад в его урегулирование. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которую транслировало агентство Associated Press.

«Что касается украинского кризиса, Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира. (...) Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании этого кризиса, однако мы решительно осуждаем все безответственные обвинения» [в адрес Пекина — прим. «Ленты.ру»], — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин выразил надежду, что участникам конфликта удастся путем диалога и переговоров достичь справедливого и устойчивого мира, условия которого будут приемлемыми для всех заинтересованных сторон.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя инициативу Европейского союза об изъятии суверенных активов России, заявил, что Китай выступает против любых односторонних действий в нарушение международного права.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал один неверный шаг в переговорах по Украине

    Россиянин сделал ставку на матч КХЛ и выиграл более семи миллионов рублей

    Названа предварительная причина возгорания двигателя летевшего на Пхукет самолета

    Популярные продукты с витамином C оказались эффективнее кремов для кожи

    Поход в сауну с несовершеннолетней россиянкой стал для мужчины криминальной драмой

    Россиян предупредили о магнитной буре

    В Совфеде объяснили нежелание Путина возвращать Россию в G8

    В российском городе обломки украинского БПЛА повредили детский сад

    Участников нападения на шестую роту десантников в Чечне задержали

    Внешний вид 56-летней Дженнифер Лопес на концерте в Вегасе вызвал ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok