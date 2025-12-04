Си Цзиньпин: Китай выступает против попыток очернить Пекин в контексте Украины

Китай выступает против попыток очернить Пекин в контексте конфликта на Украине и продолжит вносить конструктивный вклад в его урегулирование. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которую транслировало агентство Associated Press.

«Что касается украинского кризиса, Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира. (...) Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании этого кризиса, однако мы решительно осуждаем все безответственные обвинения» [в адрес Пекина — прим. «Ленты.ру»], — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин выразил надежду, что участникам конфликта удастся путем диалога и переговоров достичь справедливого и устойчивого мира, условия которого будут приемлемыми для всех заинтересованных сторон.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя инициативу Европейского союза об изъятии суверенных активов России, заявил, что Китай выступает против любых односторонних действий в нарушение международного права.