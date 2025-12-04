Скандальный командир ВСУ заявил о нехватке дронов в ВСУ

Командир ВСУ Манько: Операторы БПЛА ВСУ экономят дроны в плохую погоду

Командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько заявил о нехватке дронов у украинской армии на гуляйпольском направлении. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«Дронов в принципе всегда хватало. Однако когда начинаются такие движения, как сейчас на гуляйпольском направлении или покровском, они теряются», — заявил Манько.

По его словам, операторы БПЛА не хотят отправлять дроны в плохую погоду из-за риска их потерять, а также из-за малой их эффективности в подобных погодных условиях.

Ранее Манько заявил, что отступление сил территориальной обороны (ТрО) в Гуляйполе стало большой проблемой для украинской обороны в Запорожской области. Он добавил, что силы ТрО также отступили из Ровнополья.