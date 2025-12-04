Реклама

20:45, 4 декабря 2025Наука и техника

Словакия модернизировала советскую «Шилку»

Словакия представила модернизированную «Шилку» ЗСУ-23-4 SVK в Египте
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Словацкая компания MSM Land Systems представила модернизированную версию советской зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4 «Шилка» на выставке EDEX-2025 в Египте. Об этом пишет Army Recognition.

ZSU-23-4 SVK сохранила основные агрегаты базовой «Шилки». При этом пушечное вооружение дополнили пусковой установкой на несколько малогабаритных ракет. Также «Шилку» оснастили новым радаром.

Отмечается, что в рамках модернизации MSM Land Systems может интегрировать в состав оборудования ЗСУ-23-4 современные оптические устройства для обнаружения и распознавания целей.

Базовую «Шилку» приняли на вооружение в 1962 году. Установка на гусеничном шасси вооружена счетверенной автоматической пушкой АЗП-23 калибра 23 миллиметра. Для поиска и сопровождения целей используется радиолокационно-приборный комплекс РПК-2М.

В сентябре 2024 года в Азербайджане представили «Шилку», модернизированную компанией CSG Defence в сотрудничестве с Elbit Systems и Сумгаитским технологическим парком. Установка получила новый радар, цифровую систему управления огнем и электрооптическую систему для визуальной идентификации целей.

