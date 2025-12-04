В Windows 11 сломался запуск игр

Windows Latest: Игры в Windows 11 начали запускаться с подтормаживанием

Корпорация Microsoft признала ошибку, из-за которой запуск видеоигр в Windows 11 может происходить неправильно. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты медиа обратили внимание, что некоторые игры или приложения могут начать тормозить при запуске. При этом в дальнейшем проблем у большинства пользователей не возникает. Судя по всему, неполадка может быть связана с проверкой разрешения подключенного монитора.

Специалисты Windows Latest объяснили, что каждая программа для Windows в ходе запуска проверяет разрешение и прочие характеристики монитора. Оказалось, что в том случае, если монитор имеет высокое или очень высокое разрешение, то запуск происходит медленно и с заметными подтормаживаниями. Журналисты издания объяснили, что подобное поведение операционной системы (ОС) можно считать нормальным, однако процесс настройки изображения обычно происходит очень быстро и незаметно для пользователя.

Также в актуальных версиях ОС от Microsoft нашли еще несколько неполадок, связанных с играми. Так, некоторые компьютеры могут начать неправильно регулировать яркость экрана или даже сбрасывать ее до изначального значения. Кроме того, у ряда пользователей появлялась ошибка «Обнаружена неподдерживаемая видеокарта». Однако в Microsoft заявили, что эти две проблемы уже были исправлены.

Ранее выяснилось, что операционная система Windows 11 резко набрала популярность среди российских пользователей. По данным Statcounter, в ноябре доля ОС выросла сразу на 7 процентов — до 36,13 процента.