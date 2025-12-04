Реклама

Стало известно об ударе ВС России «Искандером» по зданию СБУ

Лебедев: ВС России ударили «Искандером» по зданию СБУ в Кривом Роге
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, целью было здание Службы безопасности Украины (СБУ). Российские военные атаковали его вечером 3 декабря.

«Прошлым вечером российская баллистическая ракета "Искандер-М" попала в здание СБУ в городе Кривой Рог, Днепропетровская область. Трое погибших, раненых вывозили семь машин скорой [помощи]», — написал Лебедев.

Ранее координатор пророссийского подполья сообщал, что армия России поразила полигон ВСУ. Он располагался в Запорожской области.

