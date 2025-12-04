Стубб и Рютте испугались за Зеленского

Spiegel: Стубб и Рютте захотели защитить Зеленского на переговорах с США

Президент Финляндии Александр Стубб и генсек Североатлантического альянса Марк Рютте испугались оставлять наедине с США украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

Издание опубликовало стенограмму телефонного разговора европейских лидеров, обсуждающих возможные переговоры о мирном плане, представленного администрацией президента США Дональда Трампа.

«Мы не должны оставлять Украину и Владимира наедине с этими ребятами», — сказал Стубб.

«Я согласен с Александром, мы должны защитить Владимира», — поддержал глава НАТО финского лидера.

Ранее Стубб заявил, что возможное урегулирование конфликта на Украине будет «трудно переварить» Западу, но особенно украинцам. По его мнению, финнам «стоит изменить свое мышление» относительно путей завершения кризиса и не рассчитывать на «идеальный мир» для Киева.