Свидание туристки в Марокко закончилось погребением заживо

The Mirror: Свидание француженки в Фесе закончилось погребением заживо

Туристка приехала в Марокко на свидание, которое закончилось ее погребением заживо. Подробности истории опубликовало издание The Mirror.

25-летняя француженка Мина Эль Хуари познакомилась с мужчиной из Марокко в интернете. Девушка была уверена, что встретила свою любовь, поэтому решила пообщаться вживую после нескольких недель взаимодействия онлайн.

Она взяла билет до города Феса и забронировала номер в пятизвездочном отеле. С мужчиной она увиделась у него дома. Вечер проходил хорошо, однако в один момент Эль Хуари неожиданно упала в обморок. Ее спутник, в свою очередь, подумал, что девушка не выжила. Он начал размышлять, как избавиться от тела, и решил закопать его в саду за домом.

Однако француженка была еще жива. Мужчина признался, что из-за стресса даже не проверил, дышит ли она. Позже выяснилось, что Эль Хуари страдала недиагностированным диабетом. Уже в могиле, будучи засыпанной землей, девушка впала в кому.

Мужчина никому не рассказал о произошедшем. Тревогу подняли родные пропавшей девушки, для поисков они прилетели в Фес, где обратились в полицию. Правоохранителям через некоторое время удалось найти причастного к исчезновению Эль Хуари, задержание произошло в его доме. Там они нашли грязные брюки и лопату, с помощью которых им удалось найти место захоронения девушки.

Ранее мигранты изнасиловали девушку в Риме на глазах у ее жениха. Двоих нападавших, которые оказались марокканцами, арестовали вскоре в столице Италии, а еще одного мужчину из Туниса — спустя почти месяц в Вероне. Еще двоих разыскивают.