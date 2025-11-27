Изнасилованная мигрантами на глазах жениха в Европе девушка рассказала о случившемся

The Sun: Изнасилованная мигрантами в Риме девушка рассказала о случившемся

Девушка, которую в Европе на глазах у жениха изнасиловали пятеро мигрантов, рассказала подробности случившегося. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, нападение произошло в пригороде Рима в парке Тор Тре Тесте 25 октября. 19-летняя пострадавшая и ее 24-летний жених припарковались и сидели в машине, когда рядом появились несколько мужчин. Они разбили окно автомобиля и схватили телефон девушки. Она потянулась за украденным гаджетом, но злоумышленники за руку вытащили ее наружу.

Злоумышленники пригрозили ей расправой, если она закричит. Жениха девушки удерживали и заставляли смотреть, как его невесту насилуют. Пострадавшая не выдержала и все же позвала на помощь. На ее крик прибежал патрульный. Двоих нападавших, которые оказались марокканцами, арестовали вскоре в Риме, а еще одного мужчину из Туниса — спустя почти месяц в Вероне. Еще двоих разыскивают.

Ранее переехавший в Европу из Иордании 27-летний мигрант трогал женщин и детей за гениталии в метро и попался полиции. Среди его жертв также были несовершеннолетние, в том числе 12-летняя девочка.