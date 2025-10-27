Путешествия
09:00, 27 октября 2025Путешествия

Переехавший в Европу мигрант трогал женщин и детей за гениталии в метро и попался

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Переехавший в Европу из Иордании 27-летний мигрант трогал женщин и детей за гениталии в метро и попался полиции. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, Хамза Алотайби прибыл в Великобританию на маленькой лодке и поселился в Лондоне в жилье, оплачиваемом из налогов местных граждан. В свободное время он катался на метро и домогался женщин. Среди его жертв также были несовершеннолетние, в том числе 12-летняя девочка.

Уточняется, что мужчина трогал их за гениталии, ягодицы и бедра. Дело передано в суд, однако Алотайби отпустили до следующего слушания.

Ранее толпа мигрантов из Африки избила пару туристов из Израиля в Европе и натравила на них собаку со словами «свободу Палестине». Уточняется, что инцидент произошел в Венеции, когда мужчина и женщина прогуливались по одной из главных торговых улиц итальянского города.

