В Европе задумались о новом плане по Украине

Еврокомиссар по обороне Кубилюс: Европе нужен свой план по Украине

Европа должна разработать собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Politico.

Он подчеркнул, что необходимо обсуждать две мирные инициативы: предложенную европейскими странами и другую, «возможно, подготовленную американскими друзьями».

«ЕС следует... по меньшей мере быть готовым играть значимую роль в геополитических событиях, в том числе иметь собственные планы о том, как можно достичь мира на Украине, и обсуждать их с нашими трансатлантическими партнерами», — считает Кубилюс.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США изначально не привлекали представителей Европы для определения условий мирного плана по Украине, поскольку европейцы не являются реальными игроками в переговорах.