21:12, 4 декабря 2025

В Германии рассказали об угрозе жизни Зеленского

Политолог Бааб: Жизни Зеленского угрожает опасность из-за ультраправых сил
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

После прекращения конфликта с Россией жизни президента Украины Владимира Зеленского будет грозить опасность из-за ультраправых сил. Такое мнение выразил политолог из Германии Патрик Бааб в разговоре с подполковником армии Соединенных Штатов в отставке Дэниелом Дэвисом в эфире шоу Deep Dive.

«Если Зеленский согласится прекратить конфликт, то его убьют его же силовики», — заявил он.

По мнению эксперта, труднее всего во время мирного процесса будет «успокоить украинских фашистов», которые располагают оружием и хотят продолжения боевых действий с Россией.

Ранее Бааб заявил, что никого из западных партнеров Киева не волнует судьба украинского народа, его готовы в полной мере использовать против России. Он связал приверженность западных держав такой стратегии со стремлением местных элит держаться за власть.

