В Госдуме ответили на прогноз экономиста о тяжелых временах

Депутат Кирьянов: Никаких предпосылок для роста цен в магазинах нет

Никаких экономических предпосылок для роста цен в магазинах нет, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на прогноз экономиста Николая Кульбаки о тяжелых временах и переходе на более дешевые магазины.

Нет сегодня никаких экономических предпосылок для того, чтобы росли цены в магазинах и чтобы формировались более некачественные форматы обслуживания наших людей Артем Кирьянов заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

«Мы совершенно точно уверены, что принятый на трехлетку бюджет и кредитно-денежная политика позволят предпринимателям, которые занимаются производством продуктов и торговлей, обеспечивать наших людей тем, в чем они нуждаются, по крайней мере первой десяткой продуктов в продуктовой корзине, без каких-то взлетов в ценовой политике», — отметил Кирьянов.

Ранее экономист Николай Кульбака заявил, что в России в скором времени сильно вырастут цены. Так, эксперт считает, что люди неизбежно перейдут к покупке товаров в более дешевых магазинах. При этом данная тенденция уже наблюдается, о чем свидетельствует открытие по стране все большего количества дискаунтеров, добавил он.

