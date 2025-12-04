Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:00, 4 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

В Госдуме ответили на прогноз экономиста о тяжелых временах

Депутат Кирьянов: Никаких предпосылок для роста цен в магазинах нет
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Никаких экономических предпосылок для роста цен в магазинах нет, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на прогноз экономиста Николая Кульбаки о тяжелых временах и переходе на более дешевые магазины.

Нет сегодня никаких экономических предпосылок для того, чтобы росли цены в магазинах и чтобы формировались более некачественные форматы обслуживания наших людей

Артем Кирьяновзаместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

«Мы совершенно точно уверены, что принятый на трехлетку бюджет и кредитно-денежная политика позволят предпринимателям, которые занимаются производством продуктов и торговлей, обеспечивать наших людей тем, в чем они нуждаются, по крайней мере первой десяткой продуктов в продуктовой корзине, без каких-то взлетов в ценовой политике», — отметил Кирьянов.

Ранее экономист Николай Кульбака заявил, что в России в скором времени сильно вырастут цены. Так, эксперт считает, что люди неизбежно перейдут к покупке товаров в более дешевых магазинах. При этом данная тенденция уже наблюдается, о чем свидетельствует открытие по стране все большего количества дискаунтеров, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    В России объяснили слова Трампа об ухудшении условий для Украины

    Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok