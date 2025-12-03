Россиянам предрекли тяжелые времена со словами «это плата за то, что происходит»

Экономист Кульбака: Россиян ждет переход на более дешевые магазины

В России в скором времени сильно вырастут цены, уверен экономист Николай Кульбака. О том, как попытаться сэкономить в такой ситуации, он порассуждал в беседе с «Царьградом».

Так, эксперт считает, что люди неизбежно перейдут к покупке товаров в более дешевых магазинах. При этом данная тенденция уже наблюдается, о чем свидетельствует открытие по стране все большего количества дискаунтеров. Уже сейчас люди отдают предпочтение таким магазинам, стараясь купить вещи по более низким ценам, принимая при этом худшее качество товара.

«Это то, что люди делали, в принципе, всегда, когда наступали не самые благоприятные времена», — отмечает специалист.

Что касается бизнеса, то ситуация с ним крайне сложная. Так, по мнению Кульбаки, малый бизнес будет пытаться уйти в тень из-за вероятного значительного повышения налогового бремени. Из-за того, что государство будет пытаться активно увеличить сборы, предприниматели будут стремиться показывать минимальные доходы и контролировать обороты для того, чтобы оставаться в рамках дозволенного. Не исключено, что будет наблюдаться рост безналичных операций.

При этом Кульбака заверил, что бизнес сможет выжить, если государство не начнет жестко регулировать цены. «Ну а людям будет тяжелее. И тут уж ничего не поделаешь, это плата за все то, что происходит в России», — резюмировал собеседник «Царьграда».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заверил, что российский рубль, скорее всего, ослабнет по отношению к американскому доллару, но скачка цен в магазинах не ожидается.