Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:30, 3 декабря 2025Россия

В Госдуме прокомментировали блокировку Roblox

Депутат Боярский назвал верным решение Роскомнадзора заблокировать Roblox
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Решение Роскомнадзора заблокировать игровую площадку Roblox — верное и своевременное. С такой оценкой выступил депутат Госдумы Сергей Боярский в своем Telegram-канале.

«Вишенкой на торте было появление внутри этого игрового пространства и в этих пресловутых бесконтрольных чатах экстремистов и террористов, которые занимались там насаждением своей радикальной идеологии», — сказал политик.

Он подчеркнул, что игра не несла никакой угрозы, однако во внутриигровых чатах все чаще можно было наткнуться на мошенников — они просили детей фотографировать банковские карты своих родителей, после чего похищали с них деньги.

О решении Роскомнадзора заблокировать Roblox стало известно 3 декабря. Причиной такого решения стало обилие материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины

    Институт мира США переименовали в честь Трампа

    Российская пенсионерка получила ожог во время операции в больнице

    Число переговоров США по Украине за последние недели достигло максимума

    Костя Цзю высказался о скандале с Долиной

    Менее половины стран ООН проголосовали за проект резолюции по украинским детям

    Каллас назвали откровенной русофобкой

    Помощник Путина сделал неожиданное признание

    Раскрыты основные темы переговоров России и США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok