В Госдуме прокомментировали блокировку Roblox

Депутат Боярский назвал верным решение Роскомнадзора заблокировать Roblox

Решение Роскомнадзора заблокировать игровую площадку Roblox — верное и своевременное. С такой оценкой выступил депутат Госдумы Сергей Боярский в своем Telegram-канале.

«Вишенкой на торте было появление внутри этого игрового пространства и в этих пресловутых бесконтрольных чатах экстремистов и террористов, которые занимались там насаждением своей радикальной идеологии», — сказал политик.

Он подчеркнул, что игра не несла никакой угрозы, однако во внутриигровых чатах все чаще можно было наткнуться на мошенников — они просили детей фотографировать банковские карты своих родителей, после чего похищали с них деньги.

О решении Роскомнадзора заблокировать Roblox стало известно 3 декабря. Причиной такого решения стало обилие материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).