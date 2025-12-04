Реклама

14:09, 4 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме заявили о вакханалии из-за дела Долиной

Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Различные структуры, ведомства и органы власти сегодня находятся в поиске механизма, который бы наделил граждан уверенностью, что их имущественные права защищены. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Идет общая работа. То, что произошло в стране, то, что произошло в судебной системе, то, что произошло с применением норм права, взбудоражило всю страну. Мы видим, какая лавинная реакция. Суды стали выносить решения с оглядкой на дело [певицы Ларисы] Долиной. Это взбудоражило все общество. Люди, испытывая сегодня сильный запрос на социальную справедливость, начали выражать свою позицию. Это открытый массовый неполитический протест», — заявил Нилов.

Сейчас разные структуры, разные органы власти находятся в поиске механизма, который бы дал абсолютно четкую, ясную уверенность гражданина в том, что вне зависимости от своего социального положения, от уровня известности его права защищены. И что, являясь добросовестным покупателем, он не останется и без денег, и без имущества

Ярослав Ниловпредседатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов

Депутат рассказал, что направил в Генпрокуратуру запрос, а также подготовил законопроект с предложением аннулировать сделку только в том случае, когда покупателю в полном объеме возвращаются средства.

«Это не только кейс Долиной. Огромное количество подобных судебных решений, которые просто массово, как гирлянды на новогодней елке, зажигаются на карте страны. Уже какие-то схемы вырабатываются. Уже какие-то бабушки, которых подбивают. Уже начали заниматься не только квартирами, но и машинами. Мы скоро дойдем до того, что в продуктовый магазин будут ходить с тележкой, а потом жалобу писать. Творится какая-то вакханалия. Поэтому надо все это немедленно остановить», — заметил политик.

Дело Долиной привлекло большое внимание к проблеме с мошенническими схемами. Так, Генпрокуратура в ответ на запрос Нилова предложила ввести «период охлаждения» в сделках с жильем, имеющих сомнительный характер.

