В мире резко выросло количество миллиардеров

UBS: Число миллиардеров в мире приблизилось к трем тысячам

В 2025 году общее количество миллиардеров в мире выросло до 2 тысяч 919 человек, или на 8,8 процента. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного банком UBS.

Самый быстрый рост благосостояния зафиксирован в промышленном секторе — на 27,1 процента до 1,7 триллиона долларов. Более четверти этого роста приходится на новых миллиардеров. Состояние в секторе финансовых услуг выросло на 17 процентов, до 2,3 триллиона долларов, благодаря сильным рынкам и восстановлению криптовалюты.

Кроме того, в 2025 году 91 наследник (64 мужчины и 27 женщин) унаследовали рекордные 297,8 миллиарда долларов. Это на 36 процентов больше, чем в 2024 году.

Также выяснилось, что хотя среди мужчин насчитывается 2 тысячи 545 миллиардеров, а среди женщин только 374, последние опережают мужчин по темпам накопления богатства уже четыре года подряд.

Банк прогнозирует, что в ближайшие несколько десятилетий число миллиардеров и миллионеров будет расти. К 2040 году миллиардеры передадут наследникам около 6,9 триллиона долларов.

С начала 2025 года состояние российских миллиардеров выросло почти на 18 миллиардов долларов. Самым богатым остался президент «Норникеля» Владимир Потанин. Стоимость его активов за год выросла на 1,76 миллиарда долларов, до 29,5 миллиарда.