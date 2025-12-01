Экономика
08:58, 1 декабря 2025

Состояние российских миллиардеров выросло

BBI: С начала 2025 года состояние российских миллиардеров выросло на $18 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С начала 2025 года состояние российских миллиардеров выросло почти на 18 миллиардов долларов. Об этом говорится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рейтинг BBI составляется на основе стоимости акций компаний, долями в которых владеют богачи. Список включает 500 богатейших людей мира, среди которых, на текущий момент, 21 гражданин России, чье состояние на 1 декабря составляет 306,5 миллиарда долларов.

С начала года богатство российских миллиардеров выросло на 17,874 миллиарда долларов. Сильнее всего за это время разбогател акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов, чье состояние поднялось на 5,32 миллиарда долларов — до 18,5 миллиарда. Благодаря этому бизнесмен поднялся с седьмой на шестую строчку рейтинга среди соотечественников.

Наиболее богатым среди россиян остается президент «Норникеля» Владимир Потанин, стоимость его активов за год выросла на 1,76 миллиарда долларов, до 29,5 миллиарда. На втором месте основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов (24,7 миллиарда), чье богатство выросло на 2,57 миллиарда, до 25,8 миллиарда долларов, и он опередил упавшего на четвертую позицию совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова.

В начале ноября Bloomberg отмечал, что состояние богатейших россиян увеличилось в 2025 году почти на 22,5 миллиарда долларов. Занимающий 85-е место в списке основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов разбогател с начала года на 4,84 миллиарда долларов.

