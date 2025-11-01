Российские миллиардеры разбогатели в 2025 году еще сильнее

Bloomberg: Состояние богатейших россиян выросло в 2025 году на $22,5 млрд

Состояние богатейших россиян увеличилось в 2025 году почти на 22,5 миллиарда долларов. О том, что представители крупного российского бизнеса стали еще богаче, со ссылкой на «Индекс миллиардеров» Bloomberg сообщает ТАСС.

Как следует из рейтинга, который рассчитывается на основании данных о стоимости акций компаний, занимающий 85-е место в списке основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов разбогател с начала года на 4,84 миллиарда долларов. Его активы оценили в 28,1 миллиарда.

Также в топ-100 входят глава «Норникеля» Владимир Потанин (77-е место; состояние выросло на 1,91 миллиарда долларов, до 29,8 миллиарда), основатель «Лукойла» Вагит Алекперов (92-е место; рост на 141 миллион, до 25,5 миллиарда долларов) и председатель правления ОАО «Новатэк» Леонид Михельсон (98-е место; рост на 2,38 миллиарда долларов, до 24,7 миллиарда).

Ранее на этой неделе Мордашов, комментируя ситуацию на российском внутреннем рынке, заявил, что в стране в свете глобального роста протекционизма стоит «применять более агрессивно теперь уже сложившиеся, широко распространенные в мире практики торговых защитных мер».