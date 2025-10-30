Миллиардер призвал защитить российский рынок от импорта

Мордашов: Российским производителям в связи с укреплением рубля нужна защита

В свете системного укрепления курса рубля, снижающего конкурентоспособность отечественных производителей, а также серьезного противостояния с импортом на фоне таких мер как, например, субсидирование поставок в РФ, в России встает вопрос о защите внутреннего рынка, считает основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Его цитирует «Интерфакс».

Высказавшись за сохранение конкуренции, миллиардер выразил надежду, что случаям в том числе недобросовестной конкуренции в стране будут противостоять более активно. «Мы видим сегодня огромный рост протекционизма во всем мире. К сожалению, много отступлений от игры по рыночным правилам», — отметил он.

«Нам, наверное, нужно применять более агрессивно теперь уже сложившиеся, широко распространенные в мире практики торговых защитных мер для национальных рынков», — призвал один из богатейших россиян.

Помимо этого, Мордашов назвал денежно-кредитную политику главным фактором, который сейчас тормозит российскую экономику. По его словам «беспрецедентно высокая» ключевая ставка Центробанка не коррелирует с уровнем инфляции, что, «конечно, имеет очень серьезные последствия для промышленности», на фоне чего текущее положение дел миллиардер оценил как «в целом очень тяжелое».

В резюме обсуждения сентябрьского решения ЦБ по ключевой ставке говорилось, что неоднородность результатов различных отраслей российской экономики является признаком произошедших в ней в последнее время структурных сдвигов. В результате, отмечалось в материалах, например, в угольной, нефтедобывающей, газовой промышленности, ориентированных на внешний спрос, выпуск не рос или сокращался и наблюдалось ухудшение финансового положения, а у компаний, ориентированных на внутренний рынок, — в пищевой промышленности, фармацевтике, производстве медоборудования, удобрений, отдельных видов машиностроительной продукции — рост выпуска в основном продолжился, были лучше и финансовые результаты.

В то же время глава регулятора Эльвира Набиуллина на недавней пресс-конференции говорила, что крепкий рубль связан не только с жесткой денежно-кредитной политикой, но и с действием структурных факторов, таких как ограничения импорта. О том, что на курс рубля стал оказывать значительное влияние процесс импортозамещения высказался на этой неделе и ее советник Кирилл Тремасов.