В России объяснили слова Трампа об ухудшении условий для Украины

Политолог Лукьянов: Трамп давит на более слабую сторону украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп давит на Украину как на наиболее слабую сторону конфликта. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов, чьи слова приводит газета «Взгляд».

По его словам, Трамп всегда занимал позицию, по которой Украина не сможет победить в конфликте.

«Поэтому чем быстрее руководство страны договорится об урегулировании, тем будет лучше и выгоднее для них. Сейчас президент США с некоторым удовлетворением констатирует этот факт», — пояснил эксперт.

При этом главе Белого дома все равно, как закончится конфликт. Для него важно скорейшее его завершение. Лукьянов добавил, что подход Трампа заключается в том, что давление на Москву является малоэффективным, а на Киев — более продуктивным.

Трамп ранее заявил, что власти Украины упустили момент, когда могли согласиться на выгодные условия. Он также напомнил о февральской встрече с Владимиром Зеленским, которая прошла в Белом доме.