Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:03, 4 декабря 2025Россия

В России объяснили слова Трампа об ухудшении условий для Украины

Политолог Лукьянов: Трамп давит на более слабую сторону украинского конфликта
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп давит на Украину как на наиболее слабую сторону конфликта. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов, чьи слова приводит газета «Взгляд».

По его словам, Трамп всегда занимал позицию, по которой Украина не сможет победить в конфликте.

«Поэтому чем быстрее руководство страны договорится об урегулировании, тем будет лучше и выгоднее для них. Сейчас президент США с некоторым удовлетворением констатирует этот факт», — пояснил эксперт.

При этом главе Белого дома все равно, как закончится конфликт. Для него важно скорейшее его завершение. Лукьянов добавил, что подход Трампа заключается в том, что давление на Москву является малоэффективным, а на Киев — более продуктивным.

Трамп ранее заявил, что власти Украины упустили момент, когда могли согласиться на выгодные условия. Он также напомнил о февральской встрече с Владимиром Зеленским, которая прошла в Белом доме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    Рыбакам попалась пятитонная акула

    По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»

    В Киеве раздались взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok