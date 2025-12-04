В России объявлены цены на полноприводный Tenet T4

Tenet начал продажи новой версии T4 в России

В дилерских центрах Tenet появилась новая версия компактного кроссовера T4 с полным приводом. Список доступных россиянам комплектаций Active и Prime расширен за счет версий с приставкой I-4WD в названии, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе российской марки.

Под капотом машины установлен 1,6-литровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил, работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом». Агрегаты обеспечивают разгон с места до 100 километров в час за 11,4 секунды, а расход топлива в трассовом режиме составляет 6,9 литра бензина на 100 километров пути.

Производитель отметил, что интеллектуальная система полного привода срабатывает практически мгновенно, при необходимости подключая заднюю ось и распределяя на нее до 50 процентов крутящего момента. Водителю доступно шесть ездовых режимов, включая внедорожные.

Фото: пресс-служба Tenet

Автомобиль оснащается светодиодной оптикой, виртуальной приборной панелью диагональю 10,25 дюйма, экраном медиасистемы того же размера, поддержкой подключения смартфона через Apple CarPlay и Android Auto, кондиционером, камерой заднего вида и задними парктрониками, круиз-контролем, бесключевым запуском двигателя, а также подогревом передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Исполнение Prime 4WD, помимо прочего, получило камеры кругового обзора, двухзонный климат-контроль, подогрев задних сидений, аудиосистему с 6 динамиками, передние датчики парковки, электрические регулировки водительского кресла и электропривод складывания зеркал.

Цены на полноприводные варианты Tenet T4 в комплектации Active начинаются от 2 390 000 рублей, Prime — от 2 550 000 рублей.

Ранее на заводе Tenet назвали необходимое количество краски для одного кузова автомобиля. Сам процесс почти полностью автоматизирован, а вручную наносится только воск.