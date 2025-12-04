Китай пытаются очернить страны, которые против мирного урегулирования конфликта на Украине, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Китай выступает против попыток очернить Пекин в контексте конфликта на Украине.
«Китай и многие другие страны выступают именно за мирное урегулирование. Пытаются очернить его те, кто не хочет, чтобы мирное урегулирование происходило и произошло. Были заявления со стороны Киева о том, что Китай активно помогает России. Кого угодно будут обвинять, кто сегодня взаимодействует с Россией, а таких стран сейчас будет больше», — сказал Чепа.
Он добавил, что Италия и другие страны начинают менять свои позиции по украинскому кризису.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай осуждает все безответственные обвинения в адрес Пекина в контексте конфликта на Украине и продолжит вносить конструктивный вклад в его урегулирование. Он выразил надежду, что участникам конфликта удастся путем диалога и переговоров достичь справедливого и устойчивого мира, условия которого будут приемлемыми для всех заинтересованных сторон.