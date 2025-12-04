Депутат Чепа: Китай пытаются очернить те, кто против мира на Украине

Китай пытаются очернить страны, которые против мирного урегулирования конфликта на Украине, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Китай выступает против попыток очернить Пекин в контексте конфликта на Украине.

«Китай и многие другие страны выступают именно за мирное урегулирование. Пытаются очернить его те, кто не хочет, чтобы мирное урегулирование происходило и произошло. Были заявления со стороны Киева о том, что Китай активно помогает России. Кого угодно будут обвинять, кто сегодня взаимодействует с Россией, а таких стран сейчас будет больше», — сказал Чепа.

Он добавил, что Италия и другие страны начинают менять свои позиции по украинскому кризису.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай осуждает все безответственные обвинения в адрес Пекина в контексте конфликта на Украине и продолжит вносить конструктивный вклад в его урегулирование. Он выразил надежду, что участникам конфликта удастся путем диалога и переговоров достичь справедливого и устойчивого мира, условия которого будут приемлемыми для всех заинтересованных сторон.