10:44, 4 декабря 2025Россия

В российском городе обломки украинского БПЛА повредили детский сад

Губернатор Миляев: В Туле обломки украинского БПЛА повредили детский сад
Майя Назарова

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Туле обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили окна детского сада. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Он отметил, что детей из дошкольного учреждения в российском городе временно перевели в другое. Оперативные службы осуществляют все необходимые меры реагирования, заверил тульский глава.

До этого Минобороны отчиталось, что за минувшую ночь над регионами России сбили 76 украинских дронов.

Больше всего беспилотников — 21 — удалось ликвидировать средствам противовоздушной обороны (ПВО) над Крымом.

Еще 16 устройств противника уничтожили над территорией Ростовской области, 14 — над территорией Ставропольского края, 7 — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Брянской области, 3 — над территорией Воронежской области.

По два дрона удалось засечь и сбить над территориями Орловской, Рязанской, Тульской областей.

По одному БПЛА ликвидировали над Московским регионом, над территорией Краснодарского края, над территорией Липецкой области, над территорией Нижегородской области, над акваторией Черного моря.

