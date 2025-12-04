Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 4 декабря 2025Россия

Названо число сбитых над российскими регионами за ночь беспилотников ВСУ

Минобороны: За ночь над регионами России сбили 76 беспилотников ВСУ
Майя Назарова

Фото: Global Look Press

За прошедшую ночь над регионами России сбили 76 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число назвали в Минобороны.

Больше всего дронов — 21 — удалось ликвидировать средствам противовоздушной обороны (ПВО) над Крымом.

Еще 16 беспилотников уничтожили над территорией Ростовской области, 14 — над территорией Ставропольского края, 7 — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Брянской области, 3 — над территорией Воронежской области.

По два дрона удалось засечь и сбить над территориями Орловской, Рязанской, Тульской областей.

По одному устройству беспилотного типа ликвидировали над Московским регионом, над территорией Краснодарского края, над территорией Липецкой области, над территорией Нижегородской области, над акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны доложило об уничтожении 37 украинских беспилотников над регионами России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    В российском регионе произошло смертельная авария с грузовиком

    Поставки нефти из России упали

    Москвичам рассказали о погоде

    Названа стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января

    Замминистра российского региона ответит сотнями миллионов за любовь к взяткам

    Названо число сбитых над российскими регионами за ночь беспилотников ВСУ

    Обнаружен природный механизм защиты от болезни мозга

    Иностранец побывал в Рязани и описал свои впечатления словами «снова увидел Голландию»

    Одна собака грязно отомстила своей хозяйке за попытку заступиться за другую

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok