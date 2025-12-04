Названо число сбитых над российскими регионами за ночь беспилотников ВСУ

Минобороны: За ночь над регионами России сбили 76 беспилотников ВСУ

За прошедшую ночь над регионами России сбили 76 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число назвали в Минобороны.

Больше всего дронов — 21 — удалось ликвидировать средствам противовоздушной обороны (ПВО) над Крымом.

Еще 16 беспилотников уничтожили над территорией Ростовской области, 14 — над территорией Ставропольского края, 7 — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Брянской области, 3 — над территорией Воронежской области.

По два дрона удалось засечь и сбить над территориями Орловской, Рязанской, Тульской областей.

По одному устройству беспилотного типа ликвидировали над Московским регионом, над территорией Краснодарского края, над территорией Липецкой области, над территорией Нижегородской области, над акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны доложило об уничтожении 37 украинских беспилотников над регионами России.