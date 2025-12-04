В российском регионе с многомиллионными тратами на догхантеров собаки напали на ребенка

Реклама

16:08, 4 декабря 2025Силовые структуры

Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Татарстане правоохранители задержали депутата совета Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района после нападения стаи собак на маленькую девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По версии следствия, 21 января 2025 года руководитель МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» заключил муниципальный контракт на 5,3 миллиона рублей с благотворительным фондом помощи бездомным животным, хотя знал, что эта организация не соответствует требованиям и не сможет выполнить работу по отлову и содержанию бродячих собак.

В результате отсутствия контроля 28 ноября в поселке Васильево стая бездомных собак напала на девочку. Ребенок с тяжелейшими травмами госпитализирован.

Ранее задержали сотрудников этого благотворительного фонда.

