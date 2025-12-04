Реклама

10:33, 4 декабря 2025Ценности

Внешний вид 56-летней Дженнифер Лопес на концерте в Вегасе вызвал ажиотаж в сети

Мария Винар

Кадр: @jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала видео с концерта в Вегасе и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летнюю поп-исполнительницу запечатлели на сцене в бикини, которое состояло из подчеркивающего грудь бюстгальтера и стрингов, надетых на сетчатые колготки. Она танцевала перед публикой с распущенными волосами, демонстрируя кубики пресса с разных ракурсов.

Поклонники удивились подтянутой фигуре знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под роликом. «Я одна не сводила взгляд с ее живота?», «56? Где?», «Какое шикарное тело», «Фигура Дженнифер — одно из чудес света», «Если у вас есть такое тело, как у Дженнифер, то почему бы его не выставлять напоказ?», «Это тело — мечта каждой женщины», — писали пользователи сети.

В ноябре фанаты Дженнифер Лопес поставили на место хейтера ее откровенных нарядов.

