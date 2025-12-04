Реклама

Внешность манекенщицы года на видео с модной церемонии удивила публику

Мария Винар

Кадр: @theperfectmagazine

Американская манекенщица южносуданского происхождения Анок Яй попала в объективы журналистов и удивила публику внешностью. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания Perfect.

27-летнюю манекенщицу запечатлели во время церемонии вручения премии Fashion Awards 2025. Так, она продемонстрировала на камеру крупным планом очерченные скулы, нос и выразительные глаза, подведенные тонким черным карандашом.

Пост журнала набрал 14 тысяч лайков. Поклонники Яй восхитились ее внешностью и принялись писать комплименты в комментариях. «Ее лицо просто сводит с ума», «Она самый красивый человек на этой планете», «Яй — самое красивое создание Бога», «Королева», «Невероятная и шикарная женщина», «Ее красота давно заслуживает признания», — высказывались пользователи сети.

В ноябре Британский совет моды (British Fashion Council) признал Анок Яй моделью года.

