ВСУ отступили у двух населенных пунктов

Марочко: ВСУ отступили в районе Петровского и Нововодяного в ЛНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили в районе населенных пунктов Петровское (украинское название — Грековка) и Нововодяное в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной Милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На сватовско-кременском участке позитивные сдвиги. В районе населенного пункта Петровское подразделения ВС РФ расширили зону контроля и заняли новые позиции в лесополосе северо-восточнее от населенного пункта. Также украинские боевики оставили часть своих позиций из-за постоянного давления нашей армии западнее Нововодяного», — написал он.

Кроме того, бывший военнослужащий дополнил, что позитивные сдвиги фиксируются в районе села Надия. Там украинские войска начали самовольно оставлять позиции, увеличивая межпозиционное пространство.

Ранее стало известно, что украинские военные попытались контратаковать в Вильче Харьковской области. Однако, как сообщили в силовых структурах, бойцы ВСУ понесли потери и отступили.