Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:48, 4 декабря 2025Силовые структуры

За удержание в плену 11 россиян задержали владельца рехаба

В Егорьевске задержали руководителя рехаба «Неугасимая надежда»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Подмосковье задержали владельца центра реабилитации «Неугасимая надежда». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в расположенном в городе Егорьевск рехабе насильно удерживали и пытали 11 пациентов: восемь мужчин и трех девушек. Всех их отправили на лечение от алкогольной и наркотической зависимости.

Следствие задержало руководителя центра. Его подозревают в том, что вместо комплексной терапии он подвергал пациентов избиению и морил голодом.

28 ноября вице-спикер Государственной Думы России, член фракции партии «Новые Люди» Владислав Даванков выступил с инициативой ввести уголовную ответственность для организаторов и сотрудников нелегальных реабилитационных центров (рехабов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    10-летнего россиянина госпитализировали после конкурса с лазером на дне рождения

    Путин отказался оценивать Трампа

    Путин высказался о позиции Трампа по Украине

    В России объяснили слова Трампа об ухудшении условий для Украины

    Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok