За удержание в плену 11 россиян задержали владельца рехаба

В Егорьевске задержали руководителя рехаба «Неугасимая надежда»

В Подмосковье задержали владельца центра реабилитации «Неугасимая надежда». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в расположенном в городе Егорьевск рехабе насильно удерживали и пытали 11 пациентов: восемь мужчин и трех девушек. Всех их отправили на лечение от алкогольной и наркотической зависимости.

Следствие задержало руководителя центра. Его подозревают в том, что вместо комплексной терапии он подвергал пациентов избиению и морил голодом.

28 ноября вице-спикер Государственной Думы России, член фракции партии «Новые Люди» Владислав Даванков выступил с инициативой ввести уголовную ответственность для организаторов и сотрудников нелегальных реабилитационных центров (рехабов).