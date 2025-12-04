Реклама

17:49, 4 декабря 2025Силовые структуры

Зарубивший юного родственника топором россиянин найден безжизненным

В Симферополе найден мертвым мужчина, убивший племянника кухонным топором
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на волне»

В Симферополе найден мужчина без признаков жизни, который ранее зарубил своего племянника кухонным топором. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным канала, мужчина обнаружен в районе Залесья.

По предварительной информации, он наложил на себя руки. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что подозреваемый — 27-летний местный житель. Он напал с топором на 12-летнего племянника, его 6-летнего брата и 37-летнюю мать. Женщине и младшему ребенку удалось спастись, потому что она оказала активное сопротивление и позвала на помощь.

