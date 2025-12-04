Жена разоблачила обманувшего ее мужа благодаря стихийному бедствию

Жительница Малайзии разоблачила мужа благодаря наводнению в Таиланде

Жительница Малайзии разоблачила мужа, который вместо командировки уехал отдыхать в Таиланд. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Мужчина сообщил жене, что едет в Куала-Лумпур на важную деловую встречу. В действительности он вместе с друзьями отправился на юг Таиланда. Позднее он утверждал, что хотел развеяться.

В регионе, где отдыхал мужчина, началось сильнейшее наводнение. Когда стихийное бедствие помешало ему вовремя вернуться домой, он попытался убедить жену, что наводнение добралось до Куала-Лумпура. Она без труда разоблачила его благодаря геолокационной метке его сообщений. Из метки следовало, что сообщения отправлены из таиландского города Хатъяй.

Женщина призналась, что с самого начала заподозрила обман. «Я заметила, что он складывает в чемоданы шорты и гавайские рубашки, а сам говорит, что едет на встречу в Куала-Лумпур, — объяснила она. — С каких это пор в Куала-Лумпуре есть пляжи?»

Ранее сообщалось, что жительница Малайзии разоблачила мужа, который уехал в Таиланд с любовницей. Он тоже застрял в Хатъяе из-за наводнения.