Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:09, 4 декабря 2025Из жизни

Жителей одного штата предупредили о нашествии крабов в варежках

В США стали замечать опасных мохнатых крабов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Oregon Fish and Wildlife Department

В штате Орегон, США, снова появились китайские мохнаторукие крабы. Об этом сообщает CBS News.

Опасных крабов стали замечать в разных водоемах штата. Местные крабы обитают в соленой воде, китайские же живут в пресной и мигрируют в соленую только для размножения. Власти Орегона предупредили жителей штата о нашествии мохнатых крабов. Они планируют отлавливать этот инвазивный вид и изолировать его от дикой природы.

Китайские крабы получили свое название из-за многочисленных волосков на конечностях, которые образуют своеобразные варежки. Эти ракообразные опасны тем, что роют норы, разрушающие плотины. Они также часто повреждают сети, в которые ловят рыбу.

Материалы по теме:
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023
Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
19 сентября 2021

Кроме того, мохнаторукие крабы являются переносчиками чумы раков. К тому же они могут заразить человека паразитом — легочной двуусткой. В Китае мясо этих крабов считается деликатесом.

В США они попали в 1980-х годах. Их очередное появление в Орегоне связывают с незаконным импортом продуктов.

Ранее сообщалось, что США предупредили о нашествии десятков тысяч тарантулов. «В целом этот вид очень смирный, но, если вы возьмете их в руки, они могут и укусить», — объяснил эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    10-летнего россиянина госпитализировали после конкурса с лазером на дне рождения

    Путин отказался оценивать Трампа

    Путин высказался о позиции Трампа по Украине

    В России объяснили слова Трампа об ухудшении условий для Украины

    Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok