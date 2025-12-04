Жителей одного штата предупредили о нашествии крабов в варежках

В США стали замечать опасных мохнатых крабов

В штате Орегон, США, снова появились китайские мохнаторукие крабы. Об этом сообщает CBS News.

Опасных крабов стали замечать в разных водоемах штата. Местные крабы обитают в соленой воде, китайские же живут в пресной и мигрируют в соленую только для размножения. Власти Орегона предупредили жителей штата о нашествии мохнатых крабов. Они планируют отлавливать этот инвазивный вид и изолировать его от дикой природы.

Китайские крабы получили свое название из-за многочисленных волосков на конечностях, которые образуют своеобразные варежки. Эти ракообразные опасны тем, что роют норы, разрушающие плотины. Они также часто повреждают сети, в которые ловят рыбу.

Кроме того, мохнаторукие крабы являются переносчиками чумы раков. К тому же они могут заразить человека паразитом — легочной двуусткой. В Китае мясо этих крабов считается деликатесом.

В США они попали в 1980-х годах. Их очередное появление в Орегоне связывают с незаконным импортом продуктов.

Ранее сообщалось, что США предупредили о нашествии десятков тысяч тарантулов. «В целом этот вид очень смирный, но, если вы возьмете их в руки, они могут и укусить», — объяснил эксперт.

