Найдено решение старой проблемы камеры смартфонов

Tecno изобрела камеру для смартфонов, способную плавно увеличивать объекты

Китайская корпорация Tecno объявила о создании нового типа телеобъективов для смартфонов. Об этом сообщает издание Notebookcheck.

В современных смартфонах для приближения изображения камеры обычно используется отдельный телеобъектив. Однако момент приближения картинки и переключения на новый модуль заметны даже невооруженному глазу. В Tecno заявили, что их новый гибридный объектив имеет непрерывный оптический зум от 1х до 9х, поэтому скачок при приближении отсутствует.

Инженеры объяснили, что модуль камеры может менять степень увеличения благодаря изменению положения линз. Несмотря на то, что камера имеет впечатляющий зум 1-9х, модуль оказался примерно в два раза компактнее обычного телеобъектива. «Эта конструкция напоминает зеркальные объективы, которые уже много лет используются в специализированных камерах», — отметили журналисты. Они подчеркнули, что инженерам удалось решить давнюю проблему камер, установленных в смартфоны.

Также китайский производитель смартфонов рассказал о новом процессоре обработки изображений Tecno Image Matrix (TIM). Он может анализировать попавшие в кадр объекты и устанавливать оптимальные настройки для камеры. В Tecno рассказали, что новые объектив и процессор пока находятся в разработке — вероятно, они появятся в смартфонах не раньше 2026 года.

В конце ноября японская корпорация Sony представила камеру для смартфонов, которая имеет рекордные размеры — 1/1,12 дюйма. Также камера получила разрешение 200 мегапикселей.