5 декабря в России отмечают День начала контрнаступления советских войск против гитлеровцев в битве под Москвой, а в мире — День почв и День добровольцев. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 5 декабря 2025 года в России и в других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День начала контрнаступления советских войск против гитлеровцев в битве под Москвой

Фото: Владимир Иванов / РИА Новости

5 декабря 1941 года советские войска приступили к осуществлению плана контрнаступления — это сражение стало самым масштабным в истории Второй мировой войны. Под Москвой немецкая армия впервые потерпела серьезное поражение, гитлеровский план «быстрой войны» был окончательно провален, а миф о непобедимости его солдат — развеян.

Праздники в мире

Всемирный день почв

ООН утвердила этот день в 2013 году с целью привлечь внимание к вопросам сохранения здоровья почв и рационального управления почвенными ресурсами.

Почва — жизненно важный ресурс для поддержания жизни на Земле. По данным ООН, она обеспечивает более 95 процентов нашей пищи и является источником 15 из 18 ключевых химических элементов, необходимых растениям. Однако изменения климата и деятельность человека спровоцировали деградацию почв — эрозия снижает доступность воды для всех форм жизни, уменьшает содержание витаминов и питательных веществ в продуктах питания, а также нарушает природный баланс.

Фото: Abhishek Pawar / Unsplash

Международный день добровольцев

Праздник был установлен в 1985 году по инициативе ООН, чтобы отметить вклад волонтеров в решение социальных, экономических и экологических проблем по всему миру. «Когда мир сталкивается с растущими проблемами, добровольцы часто первыми приходят на помощь», — отмечено на сайте организации.

Какие еще праздники отмечают в мире 5 декабря

Всемирный день турецкого кофе;

День отца в Таиланде.

Какой церковный праздник 5 декабря

Память благоверного князя Михаила Ярославича Тверского

В 1304 году Михаил Ярославич Тверской стал главным претендентом на великокняжеский престол, но, пытаясь установить контроль над территорией своих потенциальных владений, он встретил противодействие со стороны своего племянника, Юрия Даниловича Московского. Спор решил ордынский хан в пользу Михаила, так Тверь стала главным городом Северо-Восточной Руси.

Однако ордынцы и погубили князя. Когда сестра хана, бывшая в плену у Михаила, внезапно заболела и ушла из жизни, благоверного князя осудили в причастности к ее кончине. К обвинениям добавили утаивание части дани и конфликты с московским князем. Так, 5 декабря 1318 года Михаил принял мученичество на глазах у своего противника — Юрия Даниловича. Тем не менее явка князя и принятие своей участи уберегли тверскую землю от разорения ордынцами.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 декабря

Попразднство Введения;

Память апостолов от 70-ти Филимона и Архипа, а также мученицы равноапостольной Апфии;

Память благоверного князя Ярополка Владимиро-Волынского;

Память мученика Прокопия Кесарийского, чтеца.

Приметы на 5 декабря

В народном календаре 5 декабря отмечали Прокопьев день. На Руси его связывали с установлением зимнего, санного пути, так как имя святого Прокопия созвучно слову «прокапывать».

Если в этот день тепло, зима будет долгая и снежная.



Если в костре разгорелось сажа, скоро наступит пасмурная и снежная погода.



Если волки вышли из леса и подошли близко к селам, зима будет суровой.

Кто родился 5 декабря

Фото: Scherl / Globallookpress.com

Американский художник-мультипликатор, один из основоположников индустрии анимационного кино, Уолт Дисней вошел в историю как один из основателей компании Walt Disney Productions, автор 111 фильмов и лауреат 26 премий «Оскар». Также именно ему принадлежит открытие звука и цвета в анимации.

Французская певица и актриса прославилась благодаря запоминающемуся тембру и яркой манере исполнения. Ее песни сочетают элементы шансона, поп-музыки и джаза. Особой популярностью Патрисия Каас пользуется во франкофонных и немецкоговорящих странах, а также странах бывшего СССР.

Кто еще родился 5 декабря