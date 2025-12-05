«Ангел» Victoria's Secret показала фото в экстремально короткой юбке

Модель Барбара Палвин показала фото в экстремально короткой юбке

Венгерская топ-модель Барбара Палвин показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя «ангел» Victoria's Secret была запечатлена в укороченной кожаной куртке и экстремально короткой черной юбке, сквозь которую просвечивали бедра.

Помимо этого, звезда надела высокие казаки. В руках она держала маленькую блестящую сумку.

Ранее в декабре «ангел» Victoria's Secret снялась в ультракоротком платье для журнала. Она стала моделью для журнала M de Milenio.