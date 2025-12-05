Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
22:45, 5 декабря 2025Ценности

«Ангел» Victoria's Secret показала фото в экстремально короткой юбке

Модель Барбара Палвин показала фото в экстремально короткой юбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nina Westervelt / WWD / Getty Images

Венгерская топ-модель Барбара Палвин показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя «ангел» Victoria's Secret была запечатлена в укороченной кожаной куртке и экстремально короткой черной юбке, сквозь которую просвечивали бедра.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Помимо этого, звезда надела высокие казаки. В руках она держала маленькую блестящую сумку.

Ранее в декабре «ангел» Victoria's Secret снялась в ультракоротком платье для журнала. Она стала моделью для журнала M de Milenio.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинская разведка начала готовить побег Ермака

    Атакованный украинским дроном танкер под флагом Гамбии терпит бедствие

    Трамп похвастался спасением миллионов жизней

    Трамп запутался в фаворитах ЧМ-2026

    В России планируют создать перечень запрещенных для детей работ

    Губернатор российского региона рассказал о работе ПВО и средств подавления

    Покупательница квартиры Долиной высказалась по делу певицы

    Долину обманули мошенники с помощью Человека-паука

    «Мне даже смотреть тошно». Какая еда шокирует российских туристов в США, Германии, Мексике и других странах?

    Священнику ПЦУ вручили повестку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok