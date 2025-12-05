Реклама

19:16, 5 декабря 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев упал с инвалидной коляски

Лебедев упал с инвалидной коляски, попытавшись поставить ее на задние колеса
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @anpi_yuppie

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев упал с инвалидной коляски, пытаясь тестировать ее вместе с инклюзивной блогершей Анастасией Анпилоговой. Видео с инцидентом доступно в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Анпилогова, получившая инвалидность в результате ДТП, посетила форум в мастерской управления «Сенеж», одним из спикеров которого был Лебедев. Блогерша задала дизайнеру вопрос и пригласила его поучаствовать в съемках для ее проекта. При этом Лебедева также попросили сесть в инвалидную коляску, блогер согласился.

Во время съемок Анпилогова предложила Лебедеву повторить некоторые приемы езды на инвалидной коляске и поставить ее на задние колеса. Первая попытка Лебедева совершить действие оказалось удачной, однако, когда дизайнер попытался повторить прием, он упал. «Мы уронили Артемия Лебедева», — подписала ролик блогерша.

Ранее Лебедев назвал одного европейского лидера классным мужиком. Таковым он счел премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

