Артемий Лебедев высказался о Долиной словами «поступила как ворчливая жадная бабка»

Артемий Лебедев возмутился решением суда, оставившего квартиру Долиной

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о скандале вокруг певицы Ларисы Долиной, по решению суда получившей права на квартиру, проданную за наличные деньги; средства артистка передала мошенникам, а покупательница осталась без денег и жилья. О произошедшем он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступных в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев возмутился решением суда, оставившим квартиру Долиной. Он подчеркнул, что правосудие не должно было интересовать, что именно случилось с деньгами певицы, полученными за проданное жилье. Дизайнер счел, что произошедшее «ни в какие ворота не лезет».

По словам блогера, Долиной следовало бы оставить деньги покупательнице, признаться, что ее обманули мошенники, и вернуть потерянные средства, организовав концертный тур, однако артистка повела себя иначе. «Короче, Лариса Долина поступила как старая ворчливая жадная бабка, и за это получает по полной программе», — заключил Лебедев.

Россияне начали критиковать артистку в соцсетях после того, как суд оставил Долиной квартиру, которую она продала покупательнице Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Певица утверждает, что передала полученные деньги мошенникам. При этом Лурье потраченные на жилье средства не вернули.