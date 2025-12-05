Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:51, 5 декабря 2025Ценности

Самая красивая женщина в мире снялась топлес

Супермодель Белла Хадид снялась в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица, которую ранее признавали самой красивой женщиной в мире, была запечатлена спиной к камере топлес.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

При этом она продемонстрировала обнаженную спину. В то же время она приспустила кружевное молочное изделие. Кроме того, она распустила светлые волосы.

Ранее в декабре самая красивая женщина в мире снялась без бюстгальтера для бренда. Белла Хадид предстала перед камерой в белом наряде с глубоким декольте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ врезался в «Грозный-Сити», на нескольких этажах обрушился фасад. Что известно об атаке на Чечню?

    Долина рассказала о слежке мошенников

    В России отец 10 детей ушел в декрет

    Фантастический трюк Су-57 попал на видео

    Россияне стали чаще покупать один вид алкоголя

    Названы чаще всего покупающие жилье знаки зодиака

    Россиянин изрезал ножом отчима и вколол матери в плечо неизвестное вещество

    Пытавшим постояльцев рехаба в Подмосковье оказался украинец

    Бывшего российского мэра заподозрили в афере с деньгами участников СВО

    Страна НАТО решила сократить помощь Украине вдвое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok