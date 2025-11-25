Самая красивая женщина в мире снялась без бюстгальтера для бренда

Супермодель Белла Хадид снялась в откровенном виде для бренда Orebella

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном виде для собственного бренда Orebella. Соответствующая публикация появилась на странице ее марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица, которую ранее признавали самой красивой женщиной в мире, предстала перед камерой в белом наряде с глубоким декольте. На размещенных кадрах видно, что знаменитость не стала надевать под изделие бюстгальтер.

Кроме того, в съемке рекламного ролика, посвященного новому аромату бренда, Хадид примерила черную широкополую шляпу с бантом и дополнила свой образ нюдовым макияжем, сделав в нем акцент на черные стрелки и нюдовую помаду. В качестве украшений она выбрала небольшие серьги.

